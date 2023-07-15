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Риккардо: Не боюсь сложностей в Альфа Таури - я в восторге от этого

Австралийцу уже не терпится вернуться на трассу в боевых условиях.
Вчера, 22:51
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что Даниэль Риккардо возвращается на стартовую решетку Формулы 1.

"Медоед" заменит Ника Де Вриса в Альфа Таури, вернувшись в команду, которая сейчас испытывает серьезные проблемы на трассе.

Однако 34-летнего австралийца не пугают будущие сложности, с которыми он столкнется по ходу нынешнего сезона.

"Я в восторге от этого. Конечно, это вызов, чтобы прыгнуть и попытаться взяться за дело сразу", — цитирует Риккардо Motorsport. "Но также я чувствую, что за последние несколько лет я прошел через многое. Теперь я не боюсь ничего, что может быть брошено на моем пути".

"Я понимаю, что у машины есть свои ограничения. Возможно, у нее не такое сильное сцепление с дорогой, как у Ред Булл, на котором я ездил несколько дней назад. Но если она кажется относительно сбалансированной, то с этим я могу работать".

Источник: скриншот

"Они ожидают результатов, выступлений, но я думаю, что пока я не сяду в машину, трудно определить, на что стоит рассчитывать. Восьмое место или четырнадцатое - не думаю, что на мне будет давление до летнего перерыва".

"Но я и не жду медленного старта. Я хочу взяться за дело и пробовать, а также использовать то, что я узнал за это время".

Первым испытанием для Даниэля Риккардо станет Хунгароринг, на котором через неделю пройдет Гран-при Венгрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури Ник Де Врис

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