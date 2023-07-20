Болид Ферстаппена попал под расследование после Гран-при Великобритании

Победа на Гран-при Великобритании стала для Макса Ферстаппена уже восьмой в этом году, что лишь "добавляет" интриги сезону 2023 года.

Как сообщает RBR Daily, болид двукратного чемпиона мира стал объектом проверки ФИА.

По информации источника, 19 июля представители Федерации случайным образом выбрали машину для проверки легальности компонентов. Как оказалось, все компоненты соответствуют Техническому регламенту.

🚨 | Max Verstappen's Red Bull was randomly inspected after the British Grand Prix



All inspected components comply with the Technical Regulations✅#F1 pic.twitter.com/jVOPoF1VVY — RBR Daily (@RBR_Daily) July 19, 2023

Напомним, что в пятницу, 21 июля, на Хунгароринге стартует гоночный этап в Венгрии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Будапеште.

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