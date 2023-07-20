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Автоспорт

Болид Ферстаппена попал под расследование после Гран-при Великобритании

ФИА решила проверить машину победителя гонки на легальность компонентов.
Сегодня, 10:52
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Победа на Гран-при Великобритании стала для Макса Ферстаппена уже восьмой в этом году, что лишь "добавляет" интриги сезону 2023 года.

Как сообщает RBR Daily, болид двукратного чемпиона мира стал объектом проверки ФИА.

 По информации источника, 19 июля представители Федерации случайным образом выбрали машину для проверки легальности компонентов. Как оказалось, все компоненты соответствуют Техническому регламенту.

Напомним, что в пятницу, 21 июля, на Хунгароринге стартует гоночный этап в Венгрии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Будапеште.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен

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