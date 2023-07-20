Росси покинул должность исполнительного директора Альпин
Команда проводит реструктуризацию.
Французский инженер Лоран Росси более не будет заниматься делами команды Альпин в Формуле-1.
Французская команда проводит серьезную реструктуризацию, и это лишь один из ее этапов. Новым руководителем Альпин станет Филип Криф.
Криф ранее работал техническим директором Альфа Ромео и руководил инженерных отделов в Феррари. В Альпин же он будет работать на должности вице-президента по инженерным разработкам.
В свою очередь Росси перевели на работу над специальными проектами, связанными с трансформацией всего концерна.
Ранее, напомним, стали известны первые детали нового регламента на 2026 год.
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