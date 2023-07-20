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Автоспорт

Укороченная колесная база и меньшее количество передач: подробности регламента Ф1 2026 года

Чем ближе смена регламента, тем больше деталей будут становиться известными.
Сегодня, 14:40
МакЛарен в Австралии / Getty Images
МакЛарен в Австралии / Getty Images

В 2026 году Формула 1 вновь сменит моторный регламент, к которому понемногу готовятся команды серии.

Издание Auto Motor und Sport опубликовало его некоторые подробности.

Так, колесная база болидов должна сократиться на 30 см. Вместо привычных восьми ступеней передач новые коробки будут иметь только шесть.

К тому же, в баках болидов будет 100 кг топлива, 30 кг из которых будут уходить исключительно для генерации электрической энергии. При этом мощность двигателя внутреннего сгорания упадет с 760 л.с. до 545 - 570 л.с.

Напомним, что против смены регламента выступают Ред Булл и Феррари, в то время как противоборствующим лагерем выступают Мерседес и Рено, который недавно поддержал "серебряных стрел".

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