Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии
Команда поставила Максу новую коробку передач.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил штраф на предстоящем Гран-при Бельгии.
На болид нидерландца будет установлена пятая в этом сезоне коробка передач.
Это значит, что на стартовой решетке в воскресенье Макс не сможет начать выше, чем с шестой позиции. Отметим, что штраф не распространяется на суботний спринт.
Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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