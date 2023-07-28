Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил штраф на предстоящем Гран-при Бельгии.

На болид нидерландца будет установлена пятая в этом сезоне коробка передач.

Это значит, что на стартовой решетке в воскресенье Макс не сможет начать выше, чем с шестой позиции. Отметим, что штраф не распространяется на суботний спринт.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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