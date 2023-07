Гасли провел забег по Спа в память о погибших молодых пилотах

Связка поворотов О Руж - Радийон трассы Спа-Франкоршам считается одной из самых опасных среди всех в Формуле 1.

Во время сложных погодных условий она может стать настоящей ловушкой для пилотов.

За последние четыре года эта связка поворотов унесла жизни двух молодых гонщиков: в августе 2019 года там погиб Антуан Юбер, а совсем недавно, 1 июля этого года, в результате аварии погиб Дилано ван’т Хофф.

Несмотря на дождь, пилот Альпин Пьер Гасли пригласил персонал Формулы 1, 2 и 3 для того, чтобы устроить "Забег для Антонио", чтобы почтить память своего друга, сообщает L`Equipe. При этом они не забыли и про ван’т Хоффа.

Pierre Gasly invited all F1, F2 and F3 personnel to run around Spa today in memory of both Anthoine Hubert and Dilano van ‘t Hoff.



Despite the rain, the turnout was incredible ❤️



(📸 @diegofmejia) pic.twitter.com/IjkcrpdZZc — ESPN F1 (@ESPNF1) July 27, 2023

"Скучаю по тебе, Тонио. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, подумал или помолился за Тонио и Дилано. Горжусь нашим видом спорта в такие моменты, как сегодня. Покойтесь с миром, юные чемпионы", - написал Пьер в социальных сетях.

Miss you Tonio.💜

Thanks to everyone who joined today, had a thought or prayers for Tonio & Dilano. Proud of our sport in moments like today. RIP young champs. pic.twitter.com/g9FXsjmpQ9 — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) July 27, 2023

Стоит отметить, что Гасли каждый год с момента гибели Юбера возлагает букет цветов на треке в Спа.

Pierre Gasly always pays tribute to Anthoine Hubert by placing a bouquet of flowers trackside at Spa ❤️💐 pic.twitter.com/QZthGClbMz — ESPN F1 (@ESPNF1) July 27, 2023

