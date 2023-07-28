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Автоспорт

Гасли провел забег по Спа в память о погибших молодых пилотах

Французский гонщик не забывает тех, чьи жизни забрал один из самых опасных поворотов в Формуле 1.
Сегодня, 20:03
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Связка поворотов О Руж - Радийон трассы Спа-Франкоршам считается одной из самых опасных среди всех в Формуле 1.

Во время сложных погодных условий она может стать настоящей ловушкой для пилотов.

За последние четыре года эта связка поворотов унесла жизни двух молодых гонщиков: в августе 2019 года там погиб Антуан Юбер, а совсем недавно, 1 июля этого года, в результате аварии погиб Дилано ван’т Хофф.

Несмотря на дождь, пилот Альпин Пьер Гасли пригласил персонал Формулы 1, 2 и 3 для того, чтобы устроить "Забег для Антонио", чтобы почтить память своего друга, сообщает L`Equipe. При этом они не забыли и про ван’т Хоффа.

"Скучаю по тебе, Тонио. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, подумал или помолился за Тонио и Дилано. Горжусь нашим видом спорта в такие моменты, как сегодня. Покойтесь с миром, юные чемпионы", - написал Пьер в социальных сетях.

Стоит отметить, что Гасли каждый год с момента гибели Юбера возлагает букет цветов на треке в Спа.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий Гран-при Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли Альпин

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