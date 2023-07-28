Гасли провел забег по Спа в память о погибших молодых пилотах
Связка поворотов О Руж - Радийон трассы Спа-Франкоршам считается одной из самых опасных среди всех в Формуле 1.
Во время сложных погодных условий она может стать настоящей ловушкой для пилотов.
За последние четыре года эта связка поворотов унесла жизни двух молодых гонщиков: в августе 2019 года там погиб Антуан Юбер, а совсем недавно, 1 июля этого года, в результате аварии погиб Дилано ван’т Хофф.
Несмотря на дождь, пилот Альпин Пьер Гасли пригласил персонал Формулы 1, 2 и 3 для того, чтобы устроить "Забег для Антонио", чтобы почтить память своего друга, сообщает L`Equipe. При этом они не забыли и про ван’т Хоффа.
Pierre Gasly invited all F1, F2 and F3 personnel to run around Spa today in memory of both Anthoine Hubert and Dilano van ‘t Hoff.— ESPN F1 (@ESPNF1) July 27, 2023
Despite the rain, the turnout was incredible ❤️
(📸 @diegofmejia) pic.twitter.com/IjkcrpdZZc
"Скучаю по тебе, Тонио. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, подумал или помолился за Тонио и Дилано. Горжусь нашим видом спорта в такие моменты, как сегодня. Покойтесь с миром, юные чемпионы", - написал Пьер в социальных сетях.
Miss you Tonio.💜— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) July 27, 2023
Thanks to everyone who joined today, had a thought or prayers for Tonio & Dilano. Proud of our sport in moments like today. RIP young champs. pic.twitter.com/g9FXsjmpQ9
Стоит отметить, что Гасли каждый год с момента гибели Юбера возлагает букет цветов на треке в Спа.
Pierre Gasly always pays tribute to Anthoine Hubert by placing a bouquet of flowers trackside at Spa ❤️💐 pic.twitter.com/QZthGClbMz— ESPN F1 (@ESPNF1) July 27, 2023
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