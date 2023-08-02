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Мерседес не планирует делать Хэмилтона амбассадором

Вольфф убежден, что Льюис еще долго будет выступать за "серебряные стрелы".
Сегодня, 17:01
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Переговоры между Мерседесом и Льюисом Хэмилтоном затягиваются, однако все идет по плану, убежден Тото Вольфф.

Напомним, что стороны никак не могут договориться о продлении контракта, который заканчивается в конце 2023 года.

Льюис хочет получить роль амбассадора Мерседеса после завершения карьеры, однако это не входит в планы компании.

"Мы не обсуждаем роль амбассадора по завершении гоночной карьеры, это не является частью переговоров по контракту. Думаю, впереди у него много сезонов с командой в качестве пилота, так что речь только о согласовании деталей контракта.

Понимаю, это выглядит слегка неопределенно, и дело пока не сделано. Но все сводится к обычным вещам, которые просто нужно согласовать.

Не хочу называть дату, потому что обсуждения ведут юристы с юристами. Речь уже не идет о существенных вещах, но требуется время, поэтому не хочу устанавливать сроки", – объяснил Вольфф Autosport.

Ранее, напомним, Мерседес выступил против идеи искусственого ураванивания силовых установок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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