Мерседес выступил против искусственного уравнивания моторов

Руководитель Мерседес Тото Вольфф высказался против идеи искусственного уравнивания двигателей.

Напомним, ранее комиссия Ф-1 обсудила возможное уравнивание моторов из-за сильного отставания силовой установки от Рено.

Однако Вольфф заявил, что это очень плохая идея, которую можно расценивать, как декларацию банкротства серии. Спортивная составляющая должна быть важнее развлекательной.

"Спортивная составляющая важнее развлекательной, и наш спорт пользуется таким доверием, поскольку ради успеха нужно упорно трудиться. Если моторист отказывается назад, двигатели уступают другим по эффективности, это проблема для всех. В то же время в условиях заморозки моторов мы не хотим терять, давая кому-то шанс.

Все должно быть сделано в духе меритократии. Поэтому мы прописали в моторном регламенте на сезон-2026, что в случае отставания какого-либо мотора от лучшего на три процента команды должны добросовестно обсудить ситуацию. Как только мы поймем, каков разрыв в эффективности, то обсудим увеличение времени на испытания на стенде и дополнительные возможности для разработки.

Но вещи вроде контроля потока топлива или баланса производительности – катастрофа и декларация банкротства Ф-1. О таком нельзя и говорить", – сказал Вольфф для Autosport.

Ранее, напомним, идею уравнивания силовых установок поддержал Ред Булл.

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