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Автоспорт

Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо

Опыт Нандо невозможно заменить.
Вчера, 22:16
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди заявил, что многие проблемы Альпин начались из-за ухода Фернандо Алонсо.

Напомним, что в этом сезоне испанский пилот присоединился к Астон Мартин и даже взял несколько подиумов в то время, как Альпин лишь на шестом месте в Кубке конструкторов.

Бразильский гонщик считает, что команде сильно помогало умение Нандо чувствовать машину и помогать с ее настройкой. Сейчас в команде нет настолько опытного пилота.

"Возможно, в лице Фернандо команда потеряла лидера по настройке машины. Команде не хватает гонщика вроде Фернандо, который помогает развитию болида.

Неважно, сколько у тебя телеметрии, машину чувствует пилот. Он проводит тесты, квалификации, Гран-при и анализирует, где теряет время, где слабые стороны болида, которые можно улучшить. Человеческие ощущения по-прежнему очень важны при развитии болида Ф-1", – отметил двукратный чемпион мира.

Ранее, напомним, стало известно, что вратарь Реала намерен запустить собственный гоночный проект.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Альпин

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Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо
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