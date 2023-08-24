Масса никак не сможет вернуть себе титул чемпиона мира 2008 года

Не существует системы ФИА, которая могла бы позволить Фелипе Массе вернуть чемпионский титул 2008 года, отобрав его у Льюиса Хэмилтона, сообщает Planet F1. Об этом рассказал журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер.

Если бы тогда ФИА отменила результаты Гран-при Сингапура, который был омрачен скандалом, Хэмилтон потерял бы три очка.

Это позволило бы Массе опередить британца в чемпионской гонке на два очка, ведь сам бразилец ничего не потерял бы, так как он финишировал вне очковой зоны.

"Так почему же ничего не произошло в 2009 году, когда о скандале стало известно? Что ж, согласно Уставу ФИА, после того как трофей был передан Льюису Хэмилтону на церемонии вручения призов ФИА, ни Масса, ни Феррари не могли подать апелляцию", - сказал Слэйтер.

"Таким образом, все участники чемпионата мира Формулы 1 фактически подписываются под правила, которые гласят, что после вручения призов вы не можете обжаловать результат".

Источник: Getty Images

"Теперь я понимаю, что это еще не все. Так что даже если появятся новые доказательства того, что в 2008 году Макс Мосли, который тогда был президентом ФИА, и сам Экклстоун знали об этом, в системе ФИА нет апелляционной инстанции".

"Масса может обратиться в Спортивный арбитражный суд. Там он мог получить решение. Но загвоздка в том, что ФИА не признает решения CAS, за исключением случаев нарушений допинга. Так что это не поможет ему отменить или изменить результат Гран-При".

Напомним, что Фелипе Масса решил подать в суд на ФИА и Formula One Management после того, как бывший владелец Ф1 Берни Экклстоун признался, что результаты Гран-при Сингапура можно было отменить.

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