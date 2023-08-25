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Автоспорт

Риккардо может пропустить Гран-при Нидерландов

Пилот повредил руку после столкновения во второй пратике.
Сегодня, 18:19
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо может пропустить все оставшиеся сессии на Гран-при Нидерландов, пишет Sky Sports.

Австралийский пилот врезался в барьеры во время второй практики, а после посетил медицинский отдел, откуда вышел с перебинтованной рукой.

Если пилот повредил руку, команда может решить заменить его на оставшиеся сессии.

К счастью Ред Булл, в паддоке сейчас находятся оба резервных пилота команды Ник Де Врис и Лиам Лоусон.

С расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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