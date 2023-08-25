Риккардо может пропустить Гран-при Нидерландов

Пилот повредил руку после столкновения во второй пратике.

Даниэль Риккардо может пропустить все оставшиеся сессии на Гран-при Нидерландов, пишет Sky Sports.

Австралийский пилот врезался в барьеры во время второй практики, а после посетил медицинский отдел, откуда вышел с перебинтованной рукой.

🚩 RED FLAG 🚩



Piastri and Ricciardo are stopped by the barriers on the banking! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ZO4e6ntCM5 — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

Если пилот повредил руку, команда может решить заменить его на оставшиеся сессии.

К счастью Ред Булл, в паддоке сейчас находятся оба резервных пилота команды Ник Де Врис и Лиам Лоусон.

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