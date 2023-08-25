Вассер объяснил плохой темп Феррари
Фредерик Вассер объяснил плохой темп Феррари.
По словам руководителя Скудерии, сегодня команда тестировала различные вещи, не обращая внимания на чистую скорость.
Отметим, что все пилоты Феррари не вошли в топ-10 по итогам пятничных практик.
"Утром и после обеда мы тестировали разные вещи в машине и были скорее сосредоточены на этом, чем на чистой скорости. Десять машин разделяют несколько десятых, поэтому завтра мы должны собрать все воедино. Мы сделали шаг вперед в плане подхода к уик-энду и чувствуем себя достаточно уверенно.
Сегодня ограничения привели к тому, что не удавалось собрать хороший круг. Между двумя пилотами была большая разница от поворота к повороту. Мы видели, что Хэмилтон оказался на три десятые быстрее, но лишь благодаря одному повороту. Так что надо понять ситуацию и оптимизировать разные вещи – мы не так далеко. Есть пространство для улучшения", - цитирует Вассера It.motorsport.com.
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