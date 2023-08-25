Фредерик Вассер объяснил плохой темп Феррари.

По словам руководителя Скудерии, сегодня команда тестировала различные вещи, не обращая внимания на чистую скорость.

Отметим, что все пилоты Феррари не вошли в топ-10 по итогам пятничных практик.

"Утром и после обеда мы тестировали разные вещи в машине и были скорее сосредоточены на этом, чем на чистой скорости. Десять машин разделяют несколько десятых, поэтому завтра мы должны собрать все воедино. Мы сделали шаг вперед в плане подхода к уик-энду и чувствуем себя достаточно уверенно.

Сегодня ограничения привели к тому, что не удавалось собрать хороший круг. Между двумя пилотами была большая разница от поворота к повороту. Мы видели, что Хэмилтон оказался на три десятые быстрее, но лишь благодаря одному повороту. Так что надо понять ситуацию и оптимизировать разные вещи – мы не так далеко. Есть пространство для улучшения", - цитирует Вассера It.motorsport.com.

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