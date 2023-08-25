iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Вассер объяснил плохой темп Феррари

Сегодня Скудерия работала над другими вещами.
Сегодня, 22:56
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Фредерик Вассер объяснил плохой темп Феррари.

По словам руководителя Скудерии, сегодня команда тестировала различные вещи, не обращая внимания на чистую скорость.

Отметим, что все пилоты Феррари не вошли в топ-10 по итогам пятничных практик.

"Утром и после обеда мы тестировали разные вещи в машине и были скорее сосредоточены на этом, чем на чистой скорости. Десять машин разделяют несколько десятых, поэтому завтра мы должны собрать все воедино. Мы сделали шаг вперед в плане подхода к уик-энду и чувствуем себя достаточно уверенно.

Сегодня ограничения привели к тому, что не удавалось собрать хороший круг. Между двумя пилотами была большая разница от поворота к повороту. Мы видели, что Хэмилтон оказался на три десятые быстрее, но лишь благодаря одному повороту. Так что надо понять ситуацию и оптимизировать разные вещи – мы не так далеко. Есть пространство для улучшения", - цитирует Вассера It.motorsport.com.

С расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Инженер Феррари подтвердил, что команда разрабатывает совершенно новый болид Инженер Феррари подтвердил, что команда разрабатывает совершенно новый болид
Масса никак не сможет вернуть себе титул чемпиона мира 2008 года Масса никак не сможет вернуть себе титул чемпиона мира 2008 года
Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом
Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне
Помочь журналистам

Видео

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Винисиус травмировался в матче с Сельтой
Европа23:10
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Фатом
Формула 122:56
Вассер объяснил плохой темп Феррари
Европа22:28
Моуринью вновь остался недоволен трансферной кампанией Ромы
Легкая атлетика22:25
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Бех-Романчук приносит Украине первую медаль
Легкая атлетика22:16
Бех-Романчук завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике
Европа21:58
Новичок МЮ вернулся к тренировкам с первой командой
Европа21:52
Почеттино - о Челси: Если не будет трофеев, мы будем говорить о провале проекта
Киберспорт21:26
NaVi пробились в финал нижней сетки в квалификации на The International
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK