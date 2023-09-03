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Два пилота получили штрафные баллы за аварии на Гран-при Италии

Стюарды не пожалели Хэмилтона и Сарджента.
Сегодня, 20:04
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон и Логан Сарджент получили по два штрафных балла после Гран-при Италии.

Пилот Мерседеса ответственный за столкновение с Оскаром Пиастри, посчитали стюарды. А потому в дополнение к пенальти сэр Льюис получил два штрафных балла.

Теперь у семикратного чемпиона мира 14 штрафных баллов за последние 12 месяцев.

Также после пятисекундного штрафа еще и баллами наградили новчика Уильямс Логана Сарджента за столкновение с Валттери Боттасом.

Для американского пилота это первые штрафные баллы в карьере.

С результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Гран-при Италии

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