Два пилота получили штрафные баллы за аварии на Гран-при Италии
Стюарды не пожалели Хэмилтона и Сарджента.
Льюис Хэмилтон и Логан Сарджент получили по два штрафных балла после Гран-при Италии.
Пилот Мерседеса ответственный за столкновение с Оскаром Пиастри, посчитали стюарды. А потому в дополнение к пенальти сэр Льюис получил два штрафных балла.
Теперь у семикратного чемпиона мира 14 штрафных баллов за последние 12 месяцев.
Также после пятисекундного штрафа еще и баллами наградили новчика Уильямс Логана Сарджента за столкновение с Валттери Боттасом.
Для американского пилота это первые штрафные баллы в карьере.
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