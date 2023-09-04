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Обладателю подиума Гран-при Италии пришлось тем же вечером погонять с ворами

Карлос Сайнс стал жертвой преступников.
Сегодня, 18:57
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс стал жертвой преступником, пишет The Sun.

Напомним, пилот Феррари сумел добыть подиум на Гран-при Италии, а тем же вечером его попытались ограбить.

Трое преступников подкрались к испанцу и его брату незамеченными в толпе фанатов и умудрились украсть у Карлоса дорогие часы.

К счастью, пилот сразу же заметил пропажу и погнался за ворами, ему помогали несколько фанатов. Как следует из отчета полиции, Сайнс преследовал преступников на авто, а затем и пешком.

Одного из троих пилот поймал сам, еще двоих поймали неравнодушные люди. Так что Карлосу удалось и стать героем, и вернуть пропажу.

Ранее, напомним, сообщалось, что Вольфф не впечатлен достижениями Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

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