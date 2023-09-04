Вольфф: Число побед подряд несущественно – не знаю, сколько выиграл Мерседес
Тото Вольфф не считает достижения Ред Булл чем-то на самом деле важным.
Руководитель Мерседес признался, что никогда не считал победы подряд у своей команды и даже не знал, что ведется такая статистика.
Отметим, что немецкая команда трижды в своей истории совершала серию из 10-ти побед подряд.
"Для меня такие рекорды абсолютно несущественны. Они были несущественными в старые добрые времена в Мерседесе. Я не знаю, сколько гонок мы выиграли подряд. Я даже не знал, что ведется подсчет побед подряд.
Так что мне трудно комментировать подобные достижения, поскольку в моей жизни они никогда не играли никакой роли. Это вчерашний день.
В то же время результат сам по себе демонстрирует, что отличный пилот в отличной машине выступает на крайне высоком уровне", – заявил Вольфф для RaceFans.
Однако при этом Тото отметил, что выиграть все гонки сезона - настоящее достижение, и Ред Булл молодцы, что стремятся к этому, ведь это совершенство. И врядл ли им кто-то сможет помешать, кроме их самих.
Ранее, напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и стал обладателем самой длинной серии побед.
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