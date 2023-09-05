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Автоспорт

ФИА объявила результаты проверки финансовых отчетов команд за сезон-2022

В этот раз ни одна из команд не превысила потолок затрат.
Сегодня, 16:03
Гран-при Италии / Getty Images
Гран-при Италии / Getty Images

Все 10 команд Формулы 1 успешно уложились в потолок затрат, который на 2022 год был установлен на уровне 140 миллионов долларов, объявила ФИА.

ФИА рассмотрела всю отчетную документацию, представленную каждой из команд, и впоследствии выдала всем сертификаты соответствия, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Финансовый регламент был введен с начала сезона 2021 года с целью ограничить расходы и обеспечить долгосрочную жизнеспособность чемпионата.

Команды обязаны представить отчеты о своих годовых расходах в соответствии с пределом затрат за год к марту следующего года.

В прошлом году было установлено, что Уильямс и Астон Мартин допустили "процедурное нарушение", в то время как Ред Булл допустил "процедурное нарушение и незначительный финансовый перерасход (менее 5% от предельной стоимости)".

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Уильямс и Астон Мартин получили финансовые штрафы, а "быки" были наказаны более значительным штрафом, а также к сокращением времени испытаний в аэродинамической трубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА

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