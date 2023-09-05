Алонсо - первый пилот в истории Формулы 1, проехавший 20 тысяч кругов
Очередной рекорд попал в послужной список испанского долгожителя серии.
Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо стал первым гонщиком в истории Формулы 1, который сумел пробить планку в 20 тысяч преодоленных кругов за карьеру, сообщает The Race.
Это событие произошло во время недавнего Гран-при Италии, где 42-летний испанец финишировал на девятом месте.
Ранее рекорд по количеству пройденных кругов принадлежал чемпиону мира 2007 года Кими Райкконену, который завершил карьеру в конце 2021 года.
Наибольшее количество пройденных кругов за карьеру:
- Фернандо Алонсо - 20 000
- Кими Райкконен - 18 621
- Льюис Хэмилтон - 18 528
- Михаэль Шумахер - 16 825
- Рубенс Баррикелло - 16 631
- Себастьян Феттель - 16 426
- Дженсон Баттон - 16 271
- Фелипе Масса - 14 852
- Серхио Перес - 13 855
- Даниэль Риккардо - 12 829
Напомним, что немногим ранее Фернандо Алонсо стал обладателем другого рекорда, который принадлежал Михаэлю Шумахеру.
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