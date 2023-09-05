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Алонсо - первый пилот в истории Формулы 1, проехавший 20 тысяч кругов

Очередной рекорд попал в послужной список испанского долгожителя серии.
Сегодня, 12:42
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо стал первым гонщиком в истории Формулы 1, который сумел пробить планку в 20 тысяч преодоленных кругов за карьеру, сообщает The Race.

Это событие произошло во время недавнего Гран-при Италии, где 42-летний испанец финишировал на девятом месте.

Ранее рекорд по количеству пройденных кругов принадлежал чемпиону мира 2007 года Кими Райкконену, который завершил карьеру в конце 2021 года.

Наибольшее количество пройденных кругов за карьеру:

  1. Фернандо Алонсо - 20 000 
  2. Кими Райкконен - 18 621
  3. Льюис Хэмилтон - 18 528
  4. Михаэль Шумахер - 16 825
  5. Рубенс Баррикелло - 16 631
  6. Себастьян Феттель - 16 426
  7. Дженсон Баттон - 16 271
  8. Фелипе Масса - 14 852
  9. Серхио Перес - 13 855
  10. Даниэль Риккардо - 12 829

Напомним, что немногим ранее Фернандо Алонсо стал обладателем другого рекорда, который принадлежал Михаэлю Шумахеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Италии Астон Мартин

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