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Глава Уильямс считает, что время рента-драйверов прошло

Деньги больше не помогут занять место в кокпите.
Сегодня, 00:56
Джеймс Воулз / Getty Images
Джеймс Воулз / Getty Images

Глава Уильямс Джеймс Воулз убежден, что в Формуле-1 вскоре не будет рента-драйверов, пишет Motorsport.

Отметим, что подобная практика существует в Формуле уже долгое время, когда люди, имеющие деньги могли просто купить себе место у какой-нибудь нуждающейся команды.

Вуолз считает, что нынешняя ситуация в чемпионате приведет к тому, что рента-драйверы полностью исчезнуть. Теперь, чтобы получить место в кокпите, недостаточно одних только денег.

"Сейчас все решают тысячные доли секунды. Потому каждый хочет, чтобы за него выступали пилоты, заслужившие свое место скоростью и способные выступать на максимальном уровне. 

Никто не согласится за несколько миллионов взять гонщика, который соответствует требованиям лишь в минимальной степени. 

Эти же несколько миллионов ты получишь от Кубка конструкторов, если окажешься на строчку выше соперника. И мне кажется, для спорта это позитивные изменения", - считает Воулз.

Ранее также сообщалось, что на Гран-при США Хаас готовит машстабное обновление болида.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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