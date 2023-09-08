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Автоспорт

Хаас готовит обновленный болид к домашнему Гран-при

Команда скопирует решения Ред Булл.
Сегодня, 18:52
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Хаас готує машстабний пакет оновлень боліда для Гран-прі США, пише AMuS.

Німецьке видання стверджує, що команда готує практично новий болід для домашнього Гран-прі.

Ще в Зандворті глава команди Гюнтер Штайнер зізнавався, що останні два місяці вони працювали над великим оновленням. Більша частина новинок орієнтована все ж на майбутній сезон.

Також передбачається, що більшість рішень американська команда скопіює у Ред Булл. Найбільші оновлення торкнуться конструкції днища, бічних понтонів і кожуха двигуна.

Усі інші елементи боліда команда планує переробити вже на новому боліді.

Раніше також стало відомо, ] що чекає на Альфа Таурі в найближчому майбутньому.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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