iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды

Команда перестанет быть площадкой для молодежи Ред Булл.
Сегодня, 17:33
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Исполнительный директор Альфа Таури Питер Байер рассказал, как будет выглядеть команда в следующем сезоне.

После реструктуризации в Ред Булл отказались от идеи использовать Таури, как младшую команду. Но "быки" продолжать передавать команды из Фаэнцы разрешенное регламентом количество деталей.

Сама же Альфа Таури сменит название, после Нового года титульным спонсором станет  Hugo Boss, а также наймет опытного пилота.

"Я считаю, что мы должны заниматься не только выращиванием молодых пилотов. Мы также должны быть конкурентоспособными. А для этого вам нужно, чтобы в кокпите одного болида сидел опытный гонщик, а в кокпите другого молодой талант. Именно это я и постараюсь устроить в следующем году, поскольку в этом случае молодой гонщик может учиться у опытного.

Например, Даниэль Риккардо сразу очень здорово стал помогать нам с настройками болида. Команда предоставляет обратную связь молодому пилоту, а опытный гонщик потом возвращает нам обновленные данные. Я убежден, что это правильный подход", - цитирует Байера racingnews365.

Ранее напомним, Шумахер раскритиковал свою бывшую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Лоусон будет заменять Риккардо, пока тот не восстановится от перелома запястья Лоусон будет заменять Риккардо, пока тот не восстановится от перелома запястья
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:16
Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард
Сборные18:13
США сенсационно уступили Германии и покинули чемпионат мира
Футбол17:55
Летнее трансферное окно обновило рекорд по тратам
Бокс17:50
Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал
Формула 117:33
Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды
Киберспорт17:20
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт17:10
ESL Pro League Season 18: Monte играют с MIBR
Евро-202416:49
Зинченко: Надеюсь, что уже очень скоро сборная сможет играть в Украине
Футбол16:26
Экс-футболист Милана и Барселоны завершил карьеру
16:08
Экстра-лига по футзалу: Аврора шокировала Ураган, Энергия обыграла МСК Харьков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK