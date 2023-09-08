Директор Альфа Таури рассказал о дальнейшей судьбе команды

Исполнительный директор Альфа Таури Питер Байер рассказал, как будет выглядеть команда в следующем сезоне.

После реструктуризации в Ред Булл отказались от идеи использовать Таури, как младшую команду. Но "быки" продолжать передавать команды из Фаэнцы разрешенное регламентом количество деталей.

Сама же Альфа Таури сменит название, после Нового года титульным спонсором станет Hugo Boss, а также наймет опытного пилота.

"Я считаю, что мы должны заниматься не только выращиванием молодых пилотов. Мы также должны быть конкурентоспособными. А для этого вам нужно, чтобы в кокпите одного болида сидел опытный гонщик, а в кокпите другого молодой талант. Именно это я и постараюсь устроить в следующем году, поскольку в этом случае молодой гонщик может учиться у опытного.

Например, Даниэль Риккардо сразу очень здорово стал помогать нам с настройками болида. Команда предоставляет обратную связь молодому пилоту, а опытный гонщик потом возвращает нам обновленные данные. Я убежден, что это правильный подход", - цитирует Байера racingnews365.

Ранее напомним, Шумахер раскритиковал свою бывшую команду.

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