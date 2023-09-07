Шумахер раскритиковал бывшую команду за отсутствие поддержки

Только в Мерседес пилот понял, каким должно быть отношение.

Мик Шумахер неожиданно выступил с критикой своей бывшей команды.

Напомним, что пилот вылетел из Хаас и сейчас числится резервным пилотом в Мерседес.

Шумахер заявил, что не получал в американской команде должной поддержки, и только сейчас в Мерседес увидел, как на самом деле должно быть.

"Теперь я вижу, как это должно быть. Мои два года в Хаас такого отношения не показали. Нельзя ждать от гонщика выступления на самом высоком уровне, если вы не оказываете ему нужной поддержки. Скажем так, я понял, что люди не будут дарить тебе цветы, их нужно собирать самому", – цитирует Шумахера GP Fans.

Ранее, напомним, Гельмут Марко неуклюже объяснил ошибки Серхио Переса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!