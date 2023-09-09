Хорнер: Не вижу себя в другой команде - я предан Ред Булл

Недавно руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подтвердил, что у него была возможность возглавить Феррари, от которой он в итоге отказался.

Сейчас же он признался, что даже не думает о том, чтобы перейти в какую-либо другую команду Формулы 1.

"Я не могу представить себя в другой команде", — цитирует британца PlanetF1. "Очевидно, я чувствую себя настолько вовлеченным, поскольку был там (в Ред Булл) с самого начала".

"Создав эту команду и работая с такими замечательными людьми, как Эдриан Ньюи, и со многими замечательными талантами, которые есть у нас в бизнесе".

"Я не могу себе представить, чтобы я надел футболку другой команды. Я абсолютно уверен в том, что буду продолжать заниматься этим до тех пор, пока чувствую мотивацию и способности".

Источник: Getty Images

Хорнер уже является четвертым по продолжительности руководителем команды в истории Ф1, отставая на 11 лет от Рона Денниса. Несмотря на то, что он занимается своим делом уже 18 лет, он не собирается уходить в отставку в ближайшее время.

"Я никогда не склонен заглядывать так далеко в будущее. Мне нравится то, что я делаю, я увлечен тем, что делаю".

"Во мне все еще та же энергия, которая была у меня 20 лет назад, когда я пришел на эту работу. Я все еще один из самых молодых руководителей команд в этом виде спорта. и у меня столько же мотивации".

Ранее советник Ред Булл Гельмут Марко был вынужден принести свои извинения за слова, сказанные в адрес Серхио Переса.

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