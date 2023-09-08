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Марко извинился за дискриминационные выпады в сторону Переса

Советник Ред Булл не то имел в виду.
Сегодня, 20:59
Гельмут Марко / Getty Images
Гельмут Марко / Getty Images

Гельмут Марко принес официальные извинения за свои слова в адрес Серхио Переса.

Напомним, ранее советник Ред Булл объяснил промахи пилота тем, что он мексиканец.

Теперь же Марко принес свои извинения, заявив, что хотел лишь акцентировать внимание на плохой форме Чеко.

"По поводу моего высказывания, прозвучавшего в эфире 4 сентября – я хотел бы принести извинения за свое оскорбительное высказывание. И хотел бы четко дать понять, что не можем позволять себе обобщения в адрес людей по национальному или расовому признаку.

В данном случае я лишь пытался донести мысль о том, что в этом году Чеко выступает неровно, но с моей стороны было неправильно как-то связывать это с культурным наследием", - приводит слова Марко RaceFans.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Гельмут Марко

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