Ред Булл готов поставлять моторы Форд четырем командам

У команды из Милтон-Кинс грандиозные планы на будущее.

В Ред Булл уже вовсю планируют будущее сотрудничество с Форд, пишет Motorsport.

Руководитель команды Кристиан Хорнер считает, что в будущем мощностей в Милтон-Кинс хватит для четырех команд.

Однако пока "быки" не планируют спешить и наладить производство для себя и Альфа Таури, а уже затем двигаться дальше.

"В этом вопросе важно продвигаться вперед постепенно. Сначала важно разбираться с простыми вопросами, а уж затем переходить к сложным. Потому я считаю, что изначально будет правильно работать с двумя нашими командами, имеющими общего владельца.

Мощности нашей фабрики изначально рассчитаны на поставки четырем командам. И мы определенно сможем делать это спустя какое-то время. Но думать об этом можно будет только после того, как мы выстроим все внутренние процессы, в том числе взаимодействие с группой шасси. Это непростая задача, но мы уже занимаемся ей и видим значительный прогресс", - рассказал Хорнер.

Отметим, что сейчас Мерседес поставляет силовые установки четырем командам, включая себя, Феррари двум и только у Рено есть собственная заводская команда.

Ранее, напомним, Хорнер отметил, что не видит себя где-либо, кроме Ред Булл.

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