ФИА хочет, чтобы болиды Формулы 1 снизили вес на 50 кг в 2026 году

ФИА в настоящее время работает над введением общих правил по шасси для следующей эпохи регламента Формулы 1, которая начнется в 2026 году.

Помимо запланированного перехода к активной аэродинамике, чтобы помочь уменьшить сопротивление на прямых, ФИА предложила более подробную информацию о том, что еще может измениться.

Глава отдела одноместных автомобилей ФИА Николас Томбасис заявил, что основное изменение будет заключаться в размерах автомобиля.

"За счет размеров колес, которые будут уже, а также заднего крыла и автомобиля в целом, мы стремимся снизить вес болидов примерно на 50 кг", — цитирует Томбасиса Motorsport.

"Таким образом, можно будет увидеть болиды меньшего размера: короче и уже. Но мы говорим о решениях, которые еще нужно обсудить".

"Поставив машину на "диету", мы сможем немного снизить скорость на поворотах. Будучи легче, они будут двигаться быстрее по прямой, но будут создавать меньшую аэродинамическую нагрузку".

"Поэтому нам нужно будет увеличить рекуперацию энергии гибрида, чтобы обеспечить адекватную производительность на круге".

Ранее стало известно, что Ред Булл за счет собственного отдела силовых установок готов поставлять свои моторы сразу четырем командам Формулы 1.

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