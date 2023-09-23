Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***

Макс и сам разочарован после гонки в Сингапуре.

Макс Ферстаппен довольно жестко высказался о людях, которые критиковали его после Гран-при Сингапура.

Пилот Ред Булл считает, не заслужил всей той критики, что обрушилась на него и команду после Гран-при Сингапура.

"У нас был плохой уик-энд. Конечно, затем люди начали говорить, мол, все из-за технических директив. Думаю, они могут пойти на***.

Я же, со своей стороны, был очень заряжен на то, чтобы провести в Японии хороший уик-энд и убедиться, что мы будем сильны.

Наша цель – выиграть завтра Кубок Конструкторов. Я хотел провести по-настоящему сильный этап после Сингапура. Конечно, мы знаем, что Гран-при Японии первая явная возможность победить – так что мы собираемся это сделать", – приводит слова пилота RaceFans.

С расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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