iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***

Макс и сам разочарован после гонки в Сингапуре.
Сегодня, 22:14
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен довольно жестко высказался о людях, которые критиковали его после Гран-при Сингапура.

Пилот Ред Булл считает, не заслужил всей той критики, что обрушилась на него и команду после Гран-при Сингапура.

"У нас был плохой уик-энд. Конечно, затем люди начали говорить, мол, все из-за технических директив. Думаю, они могут пойти на***.

Я же, со своей стороны, был очень заряжен на то, чтобы провести в Японии хороший уик-энд и убедиться, что мы будем сильны.

Наша цель – выиграть завтра Кубок Конструкторов. Я хотел провести по-настоящему сильный этап после Сингапура. Конечно, мы знаем, что Гран-при Японии первая явная возможность победить – так что мы собираемся это сделать", – приводит слова пилота RaceFans.

С расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен: Ты не фанат Ф1, если не можешь оценить доминирование Ред Булл Ферстаппен: Ты не фанат Ф1, если не можешь оценить доминирование Ред Булл
Стюард признал, что Ферстаппен должен был потерять позиции на Гран-при Сингапура Стюард признал, что Ферстаппен должен был потерять позиции на Гран-при Сингапура
Ферстаппен - о прерванной серии: Я знал, что однажды этот день настанет Ферстаппен - о прерванной серии: Я знал, что однажды этот день настанет
"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену "Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа22:34
Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц
Европа22:20
Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч
Формула 122:14
Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***
Европа21:54
Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром
Европа21:39
Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты
Европа21:30
Эвертон Миколенко на выезде одержал победу над Брентфордом Ярмолюка
Украина21:07
Шикарный гол Слюбика позволяет Руху вырвать ничью у Шахтера
Европа21:03
Сассуоло неожиданно "перестрелял" Ювентус в голевой перестрелке
Футбол20:37
Стала известна причина, из-за которой Яремчук пропустит матч против Альмерии
Другие страны20:18
Экс-игрок МЮ неожиданно присоединился к команде Джеррарда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK