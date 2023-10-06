Воулз: Уильямс категорически против 11-й команды

Глава Уильямс Джеймс Воулз заявил, что его команда против вступления Андретти в Формулу-1.

Напомним, ранее ФИА одобрила заявку Андретти-Кадиллак, для вступления в серию им необходимо заручиться поддержкой остальных участников.

Уильямс против по одной простой причине: приход 11-й команды снизит доходы остальных команд. А по мнению Воулза, половина рештки и без того испывает сложности с финансами.

"Мы вкладываемся в Ф-1, чтобы она стала лучше, и верим в направление, в котором развивается спорт. Но не только наша команда нестабильна с финансовой точки зрения – это относится к половине решетки.

Добавлять 11-ю команду разумно только в тот момент, когда десятая стабильна с финансовой точки зрения. Все говорят, что ситуация хорошая, и в некоторых отношениях это так. Но в Ф-1 вложены сотни миллионов. И, очевидно, надо очень осторожно разбавлять то, что уже имеется – просто будет больше расходов.

Хочу прояснить – мы не против Андретти или Дженерал Моторс. Совсем наоборот. Я приму ДМ с распростертыми объятьями. Это невероятная компания, которая, на мой взгляд, сделает наш спорт лучше", – цитирует Воулза Autosport.

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