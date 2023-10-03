ФИА одобрила заявку Андретти на создание одиннадцатой команды Формулы 1

Теперь осталось самое сложное - договориться с руководством серии и всеми ее командами.

Международная автомобильная федерация (FIA) на своем официальном сайте сообщила, что после проведенного анализа была одобрена заявка Андретти на создание новой команды Формулы 1.

"После завершения комплексного процесса подачи заявок для потенциальных команд, желающих участвовать на соревновательном уровне в чемпионате мира ФІА Формулы-1, Международная автомобильная федерация пришла к выводу, что заявка от Andretti Formula Racing LLC должна перейти на следующий этап", - говорится в заявлении ФИА.

"Компания Andretti Formula Racing LLC была единственным кандидатом, отвечающим строгим критериям, установленным ФИА во всех существенных отношениях".

Теперь заявку Андретти должна рассмотреть и оценить FOM (Formula One Manfgement), чтобы урегулировать ряд коммерческих вопросов.

Это может стать серьезной проблемой, так как обсуждать данные вопросы Андретти будет не только с Liberty Media, но и со всеми командами пелотона. Будущие условия коммерческих вопросов должны устраивать как FOM, так и команды.

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В частности будет обсуждаться тема призовых выплат за сезон, так как из-за создания новой команды нынешние участники серии потеряют определенную часть своих выплат - Андретти должен будет компенсировать разницу.

Напомним, что команда Майкла Андретти собирается стать одиннадцатой командой "королевы автоспорта" в союзе с Кадилаком. Присоединиться к Ф1 они смогут с сезона 2025 года.

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