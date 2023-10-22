Глава Ред Булл считает, что правила спринта нужно изменить

Сейчас победа в спринте не ощущается особенной.

Кристиан Хорнер считает, что формат спринта нужно менять, чтобы привнести в него нечто особенное.

Глава Ред Булл заявил, что сейчас победа в спринте не кажется чем-то уникальным. Безусловно, спринт не должен быть более значим, чем Гран-при, однако в текущем виде он неинтересен.

"Думаю, в формат нужно добавить чуть больше опасности, неопределенности. Может, использовать реверсивную стартовую решетку для топ-10, не знаю. Но тогда нужно будет также увеличить количество очков, которые можно заработать – чтобы гонщики были готовы атаковать, понимая, что оно того стоит.

Сейчас же победа в спринте по-прежнему не ощущается, как нечто особенное. Понятно, что по значимости спринт и не должен быть равен Гран-при, но мне кажется, мы должны быть открыты для перемен, для развития.

С самой концепцией все нормально, важны детали, исполнение: мы способны на большее, чтобы сделать спринт интереснее для зрителей", – цитирует Хорнера Autosport.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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