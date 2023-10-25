iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В Ауди определились с парой пилотов на дебютный сезон

Хюлькенюберг почти наверняка окажется сменит команду.
25 октября, 15:49
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

В Ауди определились, с какими пилотами команда хочет начать сезон-2025, пишет It.motorsport.com.

Напомним, что в планах немецкой компании вступить в Формулу-1 в 2025 году, если в Фольксвагене не решат иначе.

Если все пойдет по плану, то в первую очередь команда попробует заполучить Нико Хюлькенберга, который не против выступать за Ауди.

Сейчас ключевая проблема в том, что все статусные пилоты так или иначе связаны долгосрочными контрактами. А пилоты Феррари, как ожидается, вот-вот заключат такие.

А потому на место второго пилота Ауди не может взять кого-либо из топовых пилотов. На текущий момент компания рассматривает кандидатуру одного из пилотов Альпин, скорее всего, Эстебана Окона.

Ранее также сообщалось, что Макларен более не будет обновлять болид в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

Статьи по теме

Ауди может отказаться от участия в Формуле-1 Ауди может отказаться от участия в Формуле-1
Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди Боттас: Есть смысл оставаться в Альфа Ромео накануне эпохи Ауди
Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди Сайнс подписал предварительный контракт с Ауди
Четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1 Четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Ряд футболистов Барселоны вернулся к тренировкам в основной группе накануне Эль-Классико
Теннис16:27
Снигур прошла в полуфинал турнира в Глазго
Европа15:59
Два основных футболиста Арсенала пропустят несколько недель
Европа15:34
Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25
Европа15:30
Реал может переименовать тренировочную базу в честь президента
Бокс15:10
Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри
15:08
FAVBET поддерживает развитие женского спорта
Европа14:59
Саудовские клубы и Ювентус заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера
Бокс14:35
Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну
Европа14:32
Нойер вернется на поле после почти годовалого отсутствия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK