В Ауди определились с парой пилотов на дебютный сезон

В Ауди определились, с какими пилотами команда хочет начать сезон-2025, пишет It.motorsport.com.

Напомним, что в планах немецкой компании вступить в Формулу-1 в 2025 году, если в Фольксвагене не решат иначе.

Если все пойдет по плану, то в первую очередь команда попробует заполучить Нико Хюлькенберга, который не против выступать за Ауди.

Сейчас ключевая проблема в том, что все статусные пилоты так или иначе связаны долгосрочными контрактами. А пилоты Феррари, как ожидается, вот-вот заключат такие.

А потому на место второго пилота Ауди не может взять кого-либо из топовых пилотов. На текущий момент компания рассматривает кандидатуру одного из пилотов Альпин, скорее всего, Эстебана Окона.

Ранее также сообщалось, что Макларен более не будет обновлять болид в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!