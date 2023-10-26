Ред Булл приставит двух телохранителей к Ферстаппену

Ред Булл заявил, что Макс Ферстаппен получит двух телохранителей.

Такое решение было принято после того, как после победы на Гран-при США пилота был освистан.

Предположительно, это была реакция мексиканских болельщиков, которые уверены, что именно Макс стал причиной плохой формы Серхио Переса.

Потому Ред Булл решил приставить к нидерландцу двоих телохранителей, которые будут сопровождать его в Мехико. А потом, возможно, останутся с ним до конца сезона.

"Макс не очень этого хотел, он не переживает. Но мы несем за него ответственность, поэтому решили перестраховаться", – приводит объяснения Марко F1-Insider.

Ранее, напомним, сообщалось, что Формула-1 работает над изменениями структуры спринтов.

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