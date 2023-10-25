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Автоспорт

Формула-1 может выделить спринты в отдельный чемпионат

И есть еще менее радикальный вариант.
25 октября, 19:57
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Формула-1 может выделить спринты в отдельный чемпионат, утверждает Autosport.

Скучный спринт в США стал последней каплей, в паддоке активно обсуждают смену формата уик-энда со спринтом.

И Формула-1 не против такого поворота событий, в серии уже изучают возможные варианты. На текущий момент больше всего обсуждаются две опции.

Первая - выделить спринта в отдельный чемпионат, который не будет связан с личным зачетом. Это позволит избежать ситуаций, когда Ферстаппен стал чемпионом мира благодаря спринту.

Для мотивации пилотов планирует привлечь крупных спонсоров, которые сумеют дать огромные призовые за победу на спринтах.

Вторая опция менее радикальна. Оставить все как есть, однако сделать реверсивную решетку для топ-10 или всего пелотона относительно личного зачета.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 попросила GM сотрудничать с существующей командой.

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