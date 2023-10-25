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Автоспорт

Формула-1 предложила GM сотрудничество с существующей командой серии

Серия очень не хочет пускать 11-юкоманду.
25 октября, 17:29
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Руководство Формулы-1 предложила Дженерал Моторс сотрудничество с уже существующей командой серии, утверждает AP.

Напомним, что американский концерн планирует прийти в Формулу-1 вместе с Андретти, которая получила одобрение ФИА, но не может договориться с самоей серией.

При этом Формула-1 очень не хочет пускать 11-ю команду, а потому предложила Дженерал Моторс найти другого партнера.

Таким образом серия хочет и привелчь нового крупного производителя, и сохранить чемпионат на десять команд.

Ранее, напомним, в Ауди определились с составом пилотов на сезон-2025.

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