Советник Ред Булл призвал ФИА упростить процедуру проверки болидов

Тогда можно будет проверять больше болидов за раз.

Гельмум Марко предложил ФИА упростить процедуру проверки болидов после Гран-при.

По словам советника Ред Булл, необходимо найти способ упростить процедуру, чтобы можно было после каждой гонки проверять все болиды, прошедшие в очки.

"Прежде всего, я очень рад тому, что машину Макса Ферстаппена тоже проверили после финиша Гран-при США. И что хотя бы в правомерности победы нет никаких сомнений.

При этом, общаясь с людьми из ФИА мы понимаем, что главным образом проблема заключается в сложности процедур. Каждая машина уникальна, немного отличается от других, и поэтому быстро провести все необходимые измерения не представляется возможным.

Тем не менее, как мне кажется, в будущем этот процесс нужно будет как-то упростить, чтобы проверки проводились быстрее. Тогда ФИА, возможно, сможет проверять вообще все машины. В любом случае, как мне кажется, после финиша нужно всегда проверять первые десять машин", – приводит слова Марко GP Blog.

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