Руководитель Уильямс признался, что был шокирован состоянием команды

Джеймс Воулз признался, что был шокирован состоянием команды, когда он пришел в Уильямс в прошлом году.

Однако нынешний руководитель команды не унывает, ведь это отличный вызов для него и других сотрудников. Более того Воулз уверен, что даже так Уильямс сможет прогрессировать.

Что у нас есть? Много старого оборудования. Чему-то 20 лет, а что-то даже сломано. Приходится работать с тем, что есть. И мы работаем. И инвестируем в будущее. Но я должен честно признать, что был шокирован, когда пришел сюда в прошлом году. Было даже чуть хуже, чем я боялся.

На это можно посмотреть с очень негативной стороны. Да, предстоит невероятное количество работы. Это вызов – но нам это нравится. У нас много хороших людей. Я работаю над тем, чтобы расставить всех и все по своим местам.

Этот сезон мотивирует. Если мы будем выступать подобным образом с тем, что имеем сейчас, все действительно сработает. Я уверен в этом. Было бы здорово, если бы Макс Ферстаппен захотел выступать за нас через несколько лет. Потому что к тому времени у нас все будет отлично", – рассказал Воулз GP Blog.

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