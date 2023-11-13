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Автоспорт

Ферстаппен сел за руль Феррари на тестах в Муджелло

Фанатам Ред Булл не стоит переживать - трехкратный чемпион мира побывал там ради своего подопечного.
Сегодня, 20:43
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен побывал на тестах Феррари в Муджелло, сообщает GP Blog. Однако это не имело никакого отношения к команде Формулы 1. 

Нидерландец был там в качестве наставника Тьерри Вермюлена, сына его менеджера, который участвует в гонках на машине Ferrari GT под брендом Verstappen.com.

Ферстаппен проехался на Ferrari 296 GT3, чтобы дать молодому гонщику необходимую обратную связь.

"Я рад помочь Тьерри. Мы как большая семья, а еще я фанат GT и симуляторов гонок", - заявил Макс.

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Формула 1 лишь однажды посетила трассу Муджелло - ради Гран-при Тосканы 2020 года.

Тогда итальянская трасса была включена в календарь, потому что из-за пандемии коронавируса некоторые гонки были отменены. В основном трасса используется для MotoGP.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Макс Ферстаппен

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