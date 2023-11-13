iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Австралийская традиция: известное казино подготовило сюрприз для Гран-при Лас-Вегаса

Наверняка найдутся почитатели подобной акции.
Сегодня, 19:39
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Осталось меньше недели до проведения первого в истории Формулы 1 Гран-при Лас-Вегаса.

К такому знаменательному событию подготовился один из самых знаменитых отелей-казино Белладжио. Как сообщает Motorsport, посетителям заведений будет предложено последовать австралийским традициям и выпить из ботинка.

Этот процесс стал известен и популярен в Формуле 1 благодаря Даниэлю Риккардо, который после каждой своей победы делал шуи: снимал с себя ботинок, наливал туда шампанское и пил до дна. Иногда он предлагал сделать это другим пилотам, попавшим на подиум.

Напомним, что Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 19 ноября. Старт заезда запланирован на 08:00 по киевскому времени.

Отметим, что, возможно, этот гоночный уик-энд не станет рекордным в плане посещаемости. Из-за проблем с продажей билетов организаторам заезда пришлось снизить цены практически вдвое.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Лас-Вегаса

Статьи по теме

Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Билеты на Гран-при Лас-Вегаса резко подешевели Билеты на Гран-при Лас-Вегаса резко подешевели
Мерседес и Ред Булл провели выставочные заезды в Лас-Вегасе Мерседес и Ред Булл провели выставочные заезды в Лас-Вегасе
Утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года Утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 121:59
Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Европа21:59
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Формула 121:59
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
НБА21:34
Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией
Европа21:24
Зинченко назвал лучшую команду в мире
НБА21:03
Тренер Клипперс: Харден слишком вежливый, ему нужно быть собой
Бокс21:02
Джордж Форман назвал самого стойкого боксера
Формула 120:43
Ферстаппен сел за руль Феррари на тестах в Муджелло
Киберспорт20:38
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte поднялись на рекордное место и стали первой команды Украины, обойдя NaVi
Другие20:06
Украинский рыбак совершил побег из сборной после чемпионат мира, чтобы избежать мобилизации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK