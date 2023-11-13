Австралийская традиция: известное казино подготовило сюрприз для Гран-при Лас-Вегаса

Осталось меньше недели до проведения первого в истории Формулы 1 Гран-при Лас-Вегаса.

К такому знаменательному событию подготовился один из самых знаменитых отелей-казино Белладжио. Как сообщает Motorsport, посетителям заведений будет предложено последовать австралийским традициям и выпить из ботинка.

Этот процесс стал известен и популярен в Формуле 1 благодаря Даниэлю Риккардо, который после каждой своей победы делал шуи: снимал с себя ботинок, наливал туда шампанское и пил до дна. Иногда он предлагал сделать это другим пилотам, попавшим на подиум.

Напомним, что Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 19 ноября. Старт заезда запланирован на 08:00 по киевскому времени.

Отметим, что, возможно, этот гоночный уик-энд не станет рекордным в плане посещаемости. Из-за проблем с продажей билетов организаторам заезда пришлось снизить цены практически вдвое.

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