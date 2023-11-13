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Билеты на Гран-при Лас-Вегаса резко подешевели

Не каждый захочет в холодную ночь с трибун следить за событиями гонки.
Сегодня, 18:08
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images

Уже на этих выходных пройдет дебютный Гран-при Лас-Вегаса, от которого можно ожидать чего угодно.

Формула 1 и ФИА как могли подогревали интерес к данной гонке, однако за неделю до ее проведения был обнаружен знак, который может указывать на нечто не самое хорошее.

Как сообщает GP Blog, цены на билеты на Гран-при резко упали. Так, еще 8 октября фанатам надо было отдать 385 долларов за билет на первый день уик-энда, 825 долларов - за билет на второй день и 1645 долларов - за билет на саму гонку.

Теперь же эти билеты стоят 162, 312 и 1087 долларов соответственно (цены упали на 58%, 62% и 34%).

Одним из факторов, повлиявших на данную ситуацию, может быть температура: так как Гран-при будет проходить поздно вечером по местному времени, температура может опуститься до 5-6 градусов.

Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф сообщил, что он запретил сотрудникам своей команды посещать казино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Лас-Вегаса

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