Никакого веселья: В Мерседес запретили сотрудникам играть в казино в Лас-Вегасе
Вольфф выступил инициатором запрета.
В Мерседес решили принять меры против азартных игр накануне Гран-при Лас-Вегаса.
Напомним, что 16-18 ноября пройдет первый в истории Гран-при Лас-Вегаса.
В Мерседес решили запретить сотрудникам команды играть в азартные игры во время посещения города. Инициатива исходит от руководителя коншни Тото Вольффа.
"Я никогда не был в Лас-Вегасе, но мы сделаем все возможное, чтобы оградить всех членов команды от казино. Я не играю и сделаю все, чтобы другие тоже не играли", – цитирует Вольффа Motorsport.
Ранее сообщалось, что Алонсо не планирует завершать карьеру.
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