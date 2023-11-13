Никакого веселья: В Мерседес запретили сотрудникам играть в казино в Лас-Вегасе

В Мерседес решили принять меры против азартных игр накануне Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, что 16-18 ноября пройдет первый в истории Гран-при Лас-Вегаса.

В Мерседес решили запретить сотрудникам команды играть в азартные игры во время посещения города. Инициатива исходит от руководителя коншни Тото Вольффа.

"Я никогда не был в Лас-Вегасе, но мы сделаем все возможное, чтобы оградить всех членов команды от казино. Я не играю и сделаю все, чтобы другие тоже не играли", – цитирует Вольффа Motorsport.

Ранее сообщалось, что Алонсо не планирует завершать карьеру.

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