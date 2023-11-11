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Фернандо Алонсо: Время уходить еще не пришло

Испанец грезит 33-й победой.
Вчера, 20:40
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо заявил, что пока не намерен заканчивать карьеру пилота.

Испанец признался, что больше всего жаждет заполучить свою 33-ю победу. А потому пока у него нет желания прощаться с Формулой-1. 

Также Фернадо прокомментировал свой уход из серии в 2018 году. Алонсо признался, что не переставал следить за Формулой, которая впечталила его своей стойкостью во время пандемии.

"Пока я занимался другими сериями и проектами, я постоянно следил за тем, что происходит в Формуле-1.

Помню, как во время пандемии я думал, какие у меня варианты после окончания чемпионата мира по гонкам на выносливость, и решил, что только Формула-1 находится в здоровом состоянии. Во всех других категориях был недостаток спонсоров, большинство гонок отменили, в то время как Формула-1 оставалась очень сильна даже во время пандемии. 

Я очень хочу выиграть 33-ю гонку. В социальных сетях много об этом говорят, я вижу число 33 повсюду, и мне бы очень этого хотелось. Я чувствую себя свежим, я чувствую себя быстрым, я получаю удовольствие от нашего пути с Астон Мартин. Я чувствую себя мотивированным. Время уходить пока не пришло", – заявил испанец для GQ.

Ранее также Хорнер объяснил, в чем по его мнению проблема Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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