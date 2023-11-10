Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари

Кристиан Хорнер заявил, что источник проблем Феррари в том, что они перестали быть профессиональной командой.

По мнению руководителя Ред Булл, у Скудерии сейчас, скорее, национальная сборная, где все итальянцы, и все имеют право голоса. То есть, нет четкой структуры, да и работать приходится под огромным давлением.

"Я думаю, главной проблемой Феррари является ее фактический статус национальной сборной. В то время как им снова нужно стать профессиональной гоночной командой. Сейчас у них очень итальянский коллектив – вероятно, слишком у многих людей есть право голоса. Каждый стремится внести свой вклад, каждому есть что сказать.

Одной из сильнейших сторон Ред Булл всегда было умение быстро меняться. Мы принимаем решение и придерживаемся его. А если решение оказалось неправильным, мы его меняем.

На происходящее в Феррари, как мне кажется, очень сильно влияет пресса. Каждому сотруднику Феррари приходится работать под сильным давлением", – цитирует Хорнера Speed Week.

Ранее также сообщалось, что ФИА отклонила запрос Хаас о пересмотре итогов Гран-при США.

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