iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари

Скудерия недостаточно профессиональна.
Сегодня, 17:31
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Кристиан Хорнер заявил, что источник проблем Феррари в том, что они перестали быть профессиональной командой.

По мнению руководителя Ред Булл, у Скудерии сейчас, скорее, национальная сборная, где все итальянцы, и все имеют право голоса. То есть, нет четкой структуры, да и работать приходится под огромным давлением.

"Я думаю, главной проблемой Феррари является ее фактический статус национальной сборной. В то время как им снова нужно стать профессиональной гоночной командой. Сейчас у них очень итальянский коллектив – вероятно, слишком у многих людей есть право голоса. Каждый стремится внести свой вклад, каждому есть что сказать.

Одной из сильнейших сторон Ред Булл всегда было умение быстро меняться. Мы принимаем решение и придерживаемся его. А если решение оказалось неправильным, мы его меняем.

На происходящее в Феррари, как мне кажется, очень сильно влияет пресса. Каждому сотруднику Феррари приходится работать под сильным давлением", – цитирует Хорнера Speed Week.

Ранее также сообщалось, что ФИА отклонила запрос Хаас о пересмотре итогов Гран-при США.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
Украина19:05
Колос уверенно разобрался с Минаем, который полматча играл вдесятером
Лига Европы18:39
Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы
Европа18:24
Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень
Европа18:09
Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок
Европа18:06
Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте
Европа17:45
Де Хеа может вернуться в Ла Лигу
Формула 117:31
Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари
Олимпийские виды17:18
Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Европа17:04
Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK