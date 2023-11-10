ФИА отклонила протест Хаас на пересмотр результатов Гран-при США
Недавно Хаас подал запрос на пересмотр результатов Гран-при США, так как команда заявила о том, что соперники часто нарушали пределы трассы, но остались безнаказанными.
Несколькими днями ранее американский коллектив предоставил ФИА доказательства в виде записей с камер болидов нарушителей.
Однако, как сообщает Motorsport, ФИА отклонила запрос на пересмотр. По мнению Федерации, предоставленные видеодоказательства не являются существенными.
К тому же, ФИА считает, что эти записи были доступны команде еще во время заезда, а потому это не является поводом для изменения результатов.
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Стоит отметить, что ФИА признала, что камеры в шестом повороте, где и происходили все незамеченные нарушения, были установлены неправильно. Федерация пообещала исправить данную ошибку в следующем году.
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