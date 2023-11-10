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ФИА отклонила протест Хаас на пересмотр результатов Гран-при США

Федерация, как всегда, посчитала доказательства не существенными.
Сегодня, 16:40
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Недавно Хаас подал запрос на пересмотр результатов Гран-при США, так как команда заявила о том, что соперники часто нарушали пределы трассы, но остались безнаказанными.

Несколькими днями ранее американский коллектив предоставил ФИА доказательства в виде записей с камер болидов нарушителей.

Однако, как сообщает Motorsport, ФИА отклонила запрос на пересмотр. По мнению Федерации, предоставленные видеодоказательства не являются существенными.

К тому же, ФИА считает, что эти записи были доступны команде еще во время заезда, а потому это не является поводом для изменения результатов.

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Стоит отметить, что ФИА признала, что камеры в шестом повороте, где и происходили все незамеченные нарушения, были установлены неправильно. Федерация пообещала исправить данную ошибку в следующем году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гран-при США

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