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Алонсо: В других командах во время неудач все начинают обвинять друг друга

Испанец похвалил Астон Мартин за то, как коллектив справился с тяжелым периодом.
Сегодня, 12:56
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Финиш Фернандо Алонсо на третьем месте на Гран-при Бразилии прервал неудачную серию Астон Мартина, который на протяжении шести гонок подряд не мог попасть на подиум, причем в двух заездах до этого испанец был вынужден сходить с дистанции.

Это сильно контрастирует с тем, какой команда была в первой части сезона. Нандо похвалил свой коллектив за то, как он прошел через этот тяжелый период, бросив камень в огород соперников.

"Нам очень нужен был хороший результат. Даже если бы это был не подиум, я считаю, что попадание в ТОП-5 для команды было очень важно", - цитирует Алонсо PlanetF1.

"Я рад за всех в Астоне, потому что считаю, что решимость, сосредоточенность и анализ наших проблем в последних нескольких гонках были очень глубокими. Все были очень сплочены, что необычно".

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"Когда дела идут не так, как надо, иногда в командах можно увидеть, что кто-то обвиняет друг друга. Я думаю, что в этом плане было очень приятно увидеть со стороны, насколько мы были сплочены".

Напомним, что следующий заезд пройдет 19 ноября в Лас-Вегасе, который впервые примет Формулу 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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