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Автоспорт

Бывший руководитель Ф1: Мы не учли, что ночью в Лас-Вегасе будет очень холодно

Когда ответственные лица договаривались о проведении Гран-при, о погодных условиях никто не думал.
Сегодня, 23:28
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images
Гран-при Лас-Вегаса / Getty Images

Лишь недавно в информационном пространстве начала обсуждаться температура, при которой пилоты будут выступать на Гран-при Лас-Вегаса. Так как гонка начнется поздним вечером, в городе ожидается достаточно низкая температура, примерно 5-8 градусов.

Бывший руководитель Формулы 1 Росс Брон признался, что при организации Гран-при Лас-Вегаса не были учтены погодные условия, сообщает GP Fans.

Он считает, что гонщикам придется столкнуться с необычными для них погодными условиями.

"Единственное, что мы изначально не учли, но с чем, я уверен, справится шинная компания, — это то, что по ночам там становится очень, очень холодно", — сказал Брон.

"Может быть довольно холодно. Из-за этого заставить машины работать при таких температурах может быть непросто. Мы определенно сталкиваемся с новыми проблемами, которых у нас никогда раньше не было".

Ранее стало известно, что за последний месяц билеты на предстоящий Гран-при Лас-Вегаса значительно подешевели. Вероятно, погодные условия повлияли на эту ситуацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Росс Брон Гран-при Лас-Вегаса

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