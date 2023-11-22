Шумахер будет выступать за Альпин

Но это произойдет не в Формуле 1, а в гонках на выносливость.

В 2024 году Мик Шумахер вновь появится на трассе, но не там, где его уже видели.

Сын легендарного Михаэля Шумахера будет выступать за Альпин в серии WEC (гонки на выносливость). Об этом команда сообщила в социальных сетях.

Шумахер получил место в команде после успешных первых тестов Альпин в Хересе в октябре.

Немец присоединится к действующим гонщикам команды Николя Лапьеру, Матье Ваксивьеру и Шарлю Милези, а также к новичкам Фердинанду Габсбургу и Полю-Лу Шатену.

Our 2024 Hypercar Team 🏆



Charles, Nico, and Matthieu, who have worn the blue for multiple seasons take up their spots in the team, as we welcome Paul-Loup, Ferdinand and Mick to our WEC assault.#AlpineEnduranceTeam #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/xTIwum3f4q — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) November 22, 2023

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Точная комбинация водителей для двух машин, а также окончательная официальная ливрея будут раскрыты на отдельном мероприятии 7 февраля 2024 года.

Напомним, что после двух сезонов Мик Шумахер потерял место в Хаас, после чего он стал резервным гонщиком Мерседес на сезон-2023.

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