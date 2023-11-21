Команда НФЛ, совладельцем которой является Хэмилтон, использует кодовую фразу "Макс Ферстаппен"

Неожиданный выбор слов, который удивил даже комментатора матча.

В ночь на понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного сезона НФЛ Денвер Бронкос обыграли Миннесоту Вайкингс со счетом 21:20.

В матче произошла ситуация, которая заинтересует фанатов Формулы 1.

Во время розыгрыша квотербек Денвера Расселл Уилсон закричал "Let's go Max Verstappen", используя имя трехкратного чемпиона мира в качестве кодовой фразы. Такой неожиданный выбор удивил комментатора, сообщает Sports Illustrated.

Broncos brought out the "Max Verstappen" audible pic.twitter.com/HidoMbH1Vg — NFL (@NFL) November 20, 2023

Читай также: Стал известен вариант нового названия Альфа Таури

Но что более забавно, так это то, что в 2022 году совладельцем Денвера стал главный оппонент Макса Ферстаппена в Формуле 1 Льюис Хэмилтон.

Британец стал частью франшизы Бронкос, когда в августе семья Уолтон-Пеннер приобрела команду за колоссальные 4,65 миллиарда долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!