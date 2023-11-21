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Команда НФЛ, совладельцем которой является Хэмилтон, использует кодовую фразу "Макс Ферстаппен"

Неожиданный выбор слов, который удивил даже комментатора матча.
Сегодня, 22:51
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен / Getty Images

В ночь на понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного сезона НФЛ Денвер Бронкос обыграли Миннесоту Вайкингс со счетом 21:20.

В матче произошла ситуация, которая заинтересует фанатов Формулы 1.

Во время розыгрыша квотербек Денвера Расселл Уилсон закричал "Let's go Max Verstappen", используя имя трехкратного чемпиона мира в качестве кодовой фразы. Такой неожиданный выбор удивил комментатора, сообщает Sports Illustrated.

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Но что более забавно, так это то, что в 2022 году совладельцем Денвера стал главный оппонент Макса Ферстаппена в Формуле 1 Льюис Хэмилтон.

Британец стал частью франшизы Бронкос, когда в августе семья Уолтон-Пеннер приобрела команду за колоссальные 4,65 миллиарда долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Денвер Бронкос

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