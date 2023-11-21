Стал известен вариант нового названия Альфа Таури

Возможно, не всем фанатам придется по душе такой ребрендинг.

В июне стало известно, что Альфа Таури сменит название команды в 2024 году. Коллектив хочет, чтобы название было больше связано с Ред Булл на манер Торо Россо, как он назывался ранее.

Как сообщает Autosport, одним из вариантов следующего названия команды является Рейсин Буллз (Racing Bulls).

Во время этапа в Лас-Вегасе генеральный директор команды Питер Байер и его коллеги из Фаэнцы окончательно утвердили планы относительно того, как включить имена двух новых американских спонсоров в официальное название команды.

"Идентичность будет универсальной. Идентичность — это то, чем могла бы быть Торо Россо, и она снова приближается к семье Ред Булл", - сказал Байер.

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"Мы изменим название компании, изменим фирменный стиль, логотип, все, полный перезапуск, полный ребрендинг. Название команды и идентичность были выбраны акционерами".

Отметим, что в следующем сезоне еще одна команда получит другое имя - команда Валттери Боттаса и Чжоу Гуаньюй вернется к имени Заубер после того, как завершится контракт с Альфа Ромео.

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