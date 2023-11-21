Экс-пилот Формулы-1 обвинил Ферстаппена в лицемерии

Макс сильно критиковал Гран-при Лас-Вегаса, пока не победил там.

Джолион Палмер остался возмущен словами и действиями Макса Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

Перед уик-эндом Макс вовсю критиковал предстояющую гонку, а после победы в ней, назвал Грна-рип Лас-Вегаса отличной гонкой и даже спел песню Пресли.

"Если честно, обескураживает негатив в некоторых комментариях до уик-энда и даже во время этапа. Макс сильно критиковал Гран-при, который прошел невероятно успешно. Как у нас говорят, не оценивай пудинг, пока не попробовал. Получилось восхитительно вкусно.

Нельзя так поступать. Сначала говорить, что это бардак, что Монако и Лас-Вегас – как Лига чемпионов и национальный чемпионат, а через 50 кругов распевать "Вива Лас-Вегас" в комбинезоне Элвиса… Да брось", – цитирует Палмера Planet F1.

Кроме того сам экс-пилот признал, что Гран-при Лас-Вегаса получилось одной из лучших гонок сезона, и можно спокойно закрыть глаза на многие американские традиции, которые многим пришлись не по вкусу.

Ранее также сообщалось, что Пирелли не будет менять шины на сезон-2024.

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