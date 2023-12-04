iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Феррари знает, как заставить Ферстаппена ошибаться

Осталось только воплотить план в жизнь, с чем у Скудерии часто возникают проблемы.
Сегодня, 10:05
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Последние два сезона Макс Ферстаппен провел на элитном уровне, не оставляя соперникам ни единого шанса.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер считает, что трехкратный чемпион мира будет ошибаться, если оказать на него нужное давление на трассе.

"Думаю, вряд ли у кого-то есть сомнения, что он провел мегасезон. На первых двух или трех этапах он сражался с Чеко (Пересом), а затем оказался на другой планете", - цитирует Вассера Motorsport.

"Очевидно, что он не допустил ни одной ошибки на протяжении всего сезона. Когда у него были проблемы в квалификации, как в Джидде, это было связано с механической проблемой".

Источник: Getty Images

"Но я думаю, что мы приближаемся к нему, мы… Я не хочу сказать, что мы оказываем на него давление, потому что это неправда, в Абу-Даби он не находился под давлением. Но никто не смог оказать на него давление в этом сезоне, кроме нас на последних двух или трех этапах или кроме Карлоса (Сайнса) в Сингапуре".

"И именно там он начал допускать некоторые ошибки, или, возможно, Ред Булл допустил некоторые ошибки с точки зрения настройки. Мы были слишком далеко, чтобы оказывать на них такое давление".

Ранее стало известно, что Феррари намерена заключить с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом новые контракты, но на разных условиях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Феррари намерена продлить контракты с обоими пилотами, но на неравных условиях Феррари намерена продлить контракты с обоими пилотами, но на неравных условиях
Ферстаппен: Алонсо сказал, что поедет 24 часа Ле-Мана еще раз только со мной Ферстаппен: Алонсо сказал, что поедет 24 часа Ле-Мана еще раз только со мной
Финал Гран-при Абу-Даби-2021 заставил Хэмилтона задуматься о завершении карьеры Финал Гран-при Абу-Даби-2021 заставил Хэмилтона задуматься о завершении карьеры
Гендиректор Интера прокомментировал слухи об интересе к хавбеку Наполи Гендиректор Интера прокомментировал слухи об интересе к хавбеку Наполи
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа10:52
Гендиректор Интера прокомментировал слухи об интересе к хавбеку Наполи
Украина10:39
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 04.12.2023
Европа10:21
Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего
Формула 110:05
Руководитель Феррари знает, как заставить Ферстаппена ошибаться
Европа09:50
Один из лидеров Реала отказался от перехода в Баварию
Европа09:42
В крови, но сексуальна: футболистка поддержала свою знаменитую экс-одноклубницу, разбившую нос во время матча
Европа09:20
Хави оценил игру Феликса в матче с Атлетико
Европа08:55
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Теннис08:38
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
Теннис08:33
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK