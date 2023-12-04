Руководитель Феррари знает, как заставить Ферстаппена ошибаться

Осталось только воплотить план в жизнь, с чем у Скудерии часто возникают проблемы.

Последние два сезона Макс Ферстаппен провел на элитном уровне, не оставляя соперникам ни единого шанса.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер считает, что трехкратный чемпион мира будет ошибаться, если оказать на него нужное давление на трассе.

"Думаю, вряд ли у кого-то есть сомнения, что он провел мегасезон. На первых двух или трех этапах он сражался с Чеко (Пересом), а затем оказался на другой планете", - цитирует Вассера Motorsport.

"Очевидно, что он не допустил ни одной ошибки на протяжении всего сезона. Когда у него были проблемы в квалификации, как в Джидде, это было связано с механической проблемой".

Источник: Getty Images

"Но я думаю, что мы приближаемся к нему, мы… Я не хочу сказать, что мы оказываем на него давление, потому что это неправда, в Абу-Даби он не находился под давлением. Но никто не смог оказать на него давление в этом сезоне, кроме нас на последних двух или трех этапах или кроме Карлоса (Сайнса) в Сингапуре".

"И именно там он начал допускать некоторые ошибки, или, возможно, Ред Булл допустил некоторые ошибки с точки зрения настройки. Мы были слишком далеко, чтобы оказывать на них такое давление".

Ранее стало известно, что Феррари намерена заключить с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом новые контракты, но на разных условиях.

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