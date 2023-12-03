Феррари намерена продлить контракты с обоими пилотами, но на неравных условиях

Феррари уже в этом межсезонье планирует продлить контракты с обоими пилотами, пишет La Gazzetta dello Sport.

Шарль Леклер может получить новый пятилетний контракт с возможностью его разорвания на третий год. С каждым годом зарплата монегаска будет расти и на 5-й год дойдет до 50 млн евро.

А вот Карлосу Сайнсу будет предложено однолетнее соглашение. Феррари хочет оставить для себя возможность найти нового напарника Леклеру.

Главной целью Феррари называют Ландо Норриса – чье нынешнее соглашение с Макларен рассчитано до конца 2025 года.

Ранее также сообщалось, что Альфа Ромео покидает Формулу-1.

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